Ціни на нафту почали знижуватися на тлі новин з Венесуели та США

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці в 60,91 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 28 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:36 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,91 долара. Це на 0,52% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту перейшли до зниження на новинах про те, що Венесуела скасувала своє рішення розірвати дипломатичні зв'язки зі США. Це, в свою чергу, дещо заспокоїло інвесторів. Політична криза в Венесуелі чинить помірний тиск на ціни на нафту через побоювання скорочення постачань на світовий ринок.

Крім того, за даними звіту нафтосервісної компанії Baker Hughes, число діючих бурових у США минулого тижня збільшилося на 10 одиниць, до 862 штук. Підйом показника фіксується вперше з початку року і сигналізує про подальше зростання видобутку в США.

Нагадаємо, минулий тиждень завершився зростанням цін на нафту на тлі загрози введення санкцій США проти Венесуели.