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Ціни на нафту Brent впали нижче 70 доларів

Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 8 березня, перейшли до зниження після того, як вперше з початку кризи з коронавірусом перевищили 70 доларів за барель. Ціни знижуються через побоювання з приводу глобальної інфляції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на нафту марки Brent, яка спочатку виросла до 71,38 долара за барель, самого високого рівня з 8 січня 2020 року, впала на 0,2% за день до 69,16 доларів за барель. Ціна як і раніше коливається біля самого високого рівня більш ніж за рік.

Нафта WTI впала на 0,2%, до 65,96 доларів після досягнення 67,98 долара за барель, самого високого рівня з жовтня 2018 року.

Раніше ціни на нафту Brent перевищила 70 доларів, WTI досягла 2-річного максимуму після повідомлень про атаки на об'єкти Саудівської Аравії -

Сенат США в суботу прийняв план президента Джо Байдена по боротьбі з COVID-19 на суму 1,9 трильйона доларів, поліпшивши перспективи економіки і попиту на паливо, які постраждали від пандемії.

"Захоплююче зростання цін на нафту заслуговує обережних роздумів ... Наші баланси показують, що ринок уже досить напружений, щоб досягти збалансованого відновлення", - сказала Луїза Діксон, аналітик нафтових ринків Rystad Energy.

"Заглядаючи в майбутнє, більш високі ціни на нафту на даному етапі відновлення економіки COVID-19 можуть бути передчасними", - сказала вона.

Світові фондові індекси впали в понеділок, 8 березня, оскільки пакет заходів стимулювання США і ралі акцій технологічних компаній підвищили побоювання інфляції, частково викликана зростанням цін на нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, дрони з боку Перської затоки 7 березня атакували нафтосховище у порту Рас-Туннура в Саудівській Аравії, яке належить компанії Saudi Aramco.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

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