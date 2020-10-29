Ціни на нафту Brent впали нижче 40 доларів

Ціни на нафту знижуються в четвер, 29 жовтня, продовживши 5%-е падіння на попередній сесії. Урядові обмеження для стримування другої хвилі коронавірусної інфекції та ознаки зростаючого надлишку поставок нафти у світі рухають ціни вниз.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 0,31%, до 39,00 доларів за барель до 10:00 за київським часом, у той час як ф'ючерси на нафту марки WTI впали на 0,08%, до 37,36 доларів за барель.

На тлі зростання числа випадків COVID-19 в Європі Франція вимагатиме, щоб з п'ятниці люди залишалися вдома, виключаючи деякі випадки, в той час як Німеччина закриє бари, ресторани і театри з 2 листопада до кінця місяця.

"Перспективи попиту погіршуються, оскільки друга вірусна хвиля захлеснула США і більшу частину Європи. Більш суворі заходи соціального дистанціювання і більш часті блокування можуть зробити більший, ніж очікувалося, вплив на світовий попит на енергію", - сказала Маргарет Янг, стратег DailyFX.

"Відродження пандемії змушує ОПЕК відкласти заплановане на січень підвищення видобутку", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

Організація країн-експортерів нафти та союзники (ОПЕК+), планують скоротити скорочення видобутку в січні 2021 року з нинішніх 7,7 млн барелів на добу до приблизно 5,7 млн барелів на добу.

Дані Управління з енергетичної інформації США в середу надали додаткові докази зростаючого перенасичення: запаси сирої нафти в США виросли на 4,3 млн барелів за тиждень до 23 жовтня, що більше, ніж очікувалося.

Тим часом перспективи якихось зрушень у запеклій торговій суперечці між Китаєм і США, чиї відносини впали до найнижчої точки за десятиліття з цілого ряду питань, залишаються неясними.

За шість днів до виборів у США радники кандидата в президенти від демократів Джо Байдена сказали, що він проконсультується з головними союзниками Америки, перш ніж приймати рішення про майбутні тарифи США на імпорт з Китаю, прагнучи знайти "колективні важелі впливу", щоб зміцнити свою позицію.

Нагадаємо, в жовтні Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту до 41 доларів за барель у 2020 році та до 44 доларів у 2021 році.

Як повідомляло РБК-Україна, за січень-вересень імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 39% до 5,718 млрд доларів через зниження цін на паливо.