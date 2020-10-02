Ціни на нафту Brent впали нижче 40 доларів через коронавірус у Трампа

Вартість ризикових активів знижується в п'ятницю, 2 жовтня. Позитивний тест президента США Дональда Трампа на COVID-19 налякав інвесторів усього за місяць до президентських виборів в листопаді.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,20% до 39,21 доларів за барель о 14:10 за київським часом, на WTI впали 4,39% до 37,02 доларів за барель.

Трамп заявив у Twitter, що у нього і його дружини Меланії позитивний результат на COVID-19 і вони негайно почнуть карантин і лікування.

Ця новина викликала розпродаж на ринках і падіння європейських фондових індексів.

"У президента США хвороба, яка вбиває людей. Через це люди не ризикують", - сказав Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу брокерської компанії Pepperstone в Мельбурні.

Японська ієна показала найбільш різке зростання за більш ніж місяць, досягнувши тижневого максимуму 104,95. Ставки на валюти, які вважаються ризикованими, впали, при цьому падіння цін на нафту також чинило тиск на російський рубль, південноафриканський ранд та австралійський долар, піддані впливу сировинних товарів.

Аналітики MUFG заявили, що зараження Трампа COVID додало "ще один рівень невизначеності" до майбутніх виборів у США. "Зараження COVID президента Трампа, безумовно, знизить апетит до ризику", - додали вони.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на COVID-19.

Нагадаємо, Barclays Commodities Research підвищив прогноз цін на нафту на 2020 рік, пославшись на обмежений потенціал зниження прогнозу попиту. Банк підвищив свої прогнози цін на нафту марки Brent і WTI на 2020 рік на 2 долари до 43 доларів за барель і 39 доларів відповідно. У 2021 році банк очікує, що ціни на Brent і WTI в середньому складуть 53 і 50 доларів за барель відповідно.