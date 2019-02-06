Ціни на лыки в українських аптеках за рік зросли майже на 19%

Средня вартість упаковки ліків 65,1 гривні

В 2018 году средняя стоимость одной упаковки лекарств в украинских аптеках выросла по сравнению с 2017 годом почти на 19% – до 65,1 гривны. Об этом сообщает РБК-Украина в материале "Болеть себе дороже: почему в Украине растут цены на лекарства и как они изменятся в этом году".

Как отмечается, по данным аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer"/"Фармстандарт", в предыдущие годы подорожание было не таким существенным: в 2017-м и 2016-м рост цен на лекарства не превышал 13,4-13,6%.

Директор киевской сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый объясняет подорожание лекарств тем, что в начале прошлого года поставщики препаратов повысили цены: "Кто на 30%, кто-то на 1%, а кто-то вообще не поднимал цены".

По его словам, несмотря на то, что в прошлом году курс гривны оставался стабильным, у всех участников фармацевтического рынка выросли затраты на электроэнергию, природный газ, а также на фонд оплаты труда.

"Все эти расходы закладываются в цену таблетки. Поэтому лекарства подорожали", - уточнил Свитлый.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируется введение электронной системы для поиска лекарственных препаратов и медицинских изделий.