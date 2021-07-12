Ціни на каву зросли до п'ятирічних максимумів: названі причини

За даними видання, в червні ціни на каву Арабіка досягли найвищого рівня з 2016 року. Ф'ючерси на цей сорт, що торгуються в Нью-Йорку, за останні три місяці виросли більш ніж на 18% до 1,51 долара за фунт.

Торгований в Лондоні сорт кави робуста подорожчав більш ніж на 30% за останні три місяці, до 1 749 доларів за тонну, що є дворічним максимумом.

Серед причин подорожчання кави експерти називають найсильнішу за останнє сторіччя посуху в Бразилії, протести в Колумбії і різке зростання вартості морських перевезення.

Поки зростання цін на кави не переклали на споживача, відзначають фахівці. Однак, за їхніми словами, незабаром це може статися.