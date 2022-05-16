Ціни на газ у США зростають через зростання попиту на постачання СПГ до Європи

Ф'ючерси на природний газ в США виросли до 7,854 доларів за млн БТЕ до 13 травня з 3,730 доларів на початку 2022 року, але залишаються набагато нижче показника Європи в 31 долар і Азії в 24 долари за млн БТЕ.

За словами аналітика Пола Санки з Sankey Research, ф'ючерси на газ в США повинні досягти 20 доларів за млн БТЕ, щоб знизити попит на американський СПГ.

"Немає верхньої межі для природного газу США до тих пір, поки буде зберігатися арбітраж з експорту СПГ", - сказав він.

Видобуток газу в ключових регіонах США цього року сповільнився, почасти через недостатню пропускну здатність трубопроводу. Погана погода також скоротила виробництво і збільшила попит.

Вторгнення Росії в Україну і наступні санкції викликали боротьбу за експорт із США газу. У середині березня американські заводи з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) споживали 15% внутрішнього виробництва.

Нагадаємо, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).