Ціни на газ залишаться високими найближчим часом: у Єврокомісії назвали причину

"У короткостроковій перспективі ми зіткнемося з незвично високими цінами на енергоносії, і ця тенденція посилюється геополітичною напруженістю", - сказала вона.

Як зазначила Сімсон, в останні місяці можна бачити, як світові ціни на газ досягли історичного максимуму, що надає непрямий вплив на ціни на енергоносії в Європі.

За її словами, споживачі і підприємства по всьому ЄС щосили намагаються оплатити рахунки, і уряди втрутилися, щоб пом'якшити вплив незвично високих цін. Заходи включають в себе коригування оподаткування та мит, а також пряму підтримку, ваучери та інші заходи для надання короткострокової допомоги найбільш постраждалим. Ці дії, вжиті державами-членами для захисту споживачів, становлять понад 21 мільярд євро.

"Хоча це значно пом'якшило вплив високих цін, цього недостатньо, щоб покласти край ситуації, що склалася, на яку, звичайно ж, впливає безліч факторів, у тому числі глобальних і геополітичних", - сказала вона.

За її словами, на зустрічі міністрів енергетики країн членів ЄС зосередилися на безпеці поставок. "Рівні запасів газу в ЄС значно нижчі, ніж зазвичай у цю пору року. Багато міністрів відзначили, що ситуація за східним кордоном ЄС створює невизначеність на ринках і як значно скоротилися потоки газу з Росії в останні місяці", - додала Сімсон.

"Але, як я вже багато разів говорила, єдине довгострокове вирішення проблеми нашої залежності від викопного палива і, отже, нестійких цін на енергоносії - це завершити перехід до "зеленої" економіки", - додала вона.