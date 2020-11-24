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Ціни на газ для населення: скільки платять в Україні та в країнах ЄС

Автор: Олександр Білоус

Українці платять за газ в 3,7 рази менше

Ціни на природний газ для домогосподарств у країнах Європейського союзу (ЄС) в першій половині 2020 року були стабільними та становили 6,6 євро за 100 кВт⋅год. В еквіваленті це приблизно 680 євро за 1 тис. кубометрів.

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Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, виражені в євро середні ціни на газ для домашніх господарств у першій половині 2020 року були найнижчими в Латвії, Угорщині і Румунії (3,2 євро за 100 кВт⋅год) і Литві (3,6 євро), а найвищими - в Нідерландах (10,0 євро), Швеції (9,8 євро), Франції (7,9 євро) і Данії (7,5 євро).

Податки і збори склали 33% рахунків за газ, стягнутих з домогосподарств в ЄС у першій половині 2020 року. Євростат дає ціни за 24 країн ЄС.

Таким чином, ціни на газ в середньому в країнах ЄС були в 3,7 рази вище, ніж для населення в Україні. Середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м, що за офіційним курсом НБУ складає 185,2 євро за 100 кВт⋅год.

Як повідомляло РБК-Україна, у другому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 13,9%.

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