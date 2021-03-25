Ціни на газ для населення: у "Нафтогазі" назвали умови річного тарифу

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" завершує розробку фіксованих річних тарифних планів. Тарифи будуть представлені у квітні та будуть діяти з 1 травня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як зазначили в прес-службі, тарифний план з фіксованою ціною, який впроваджуватимуть в Україні, буде надаватися за замовчуванням усіма газопостачальними компаніями, як це передбачено проектом рішення НКРЕКП.
"При цьому кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план упродовж року на місячний, а також у будь-який момент змінити постачальника газу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, НКРЕКП 5 березня попередньо схвалила введення річного продукту ціни на природний газ. Проект спрямований на подальше обговорення протягом місяця.
Проект рішення передбачає базове річну пропозицію, яку постачальники повинні пропонувати всім побутовим споживачам на період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.
Згідно з документом, постачальники природного газу, які здійснюють або мають намір здійснювати постачання природного газу побутовим споживачам з 1 травня 2021 року, зобов'язані до 25 квітня 2021 року оприлюднити на своїх веб-сайтах ціну на природний газ, який поставлятиметься в рамках базової річної пропозиції, та іншу інформацію про базову річної пропозиції.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" завершила розробку річного тарифу на газ - тарифу, який визначає єдину ціну на газ протягом року. Тариф буде доступний з 1 травня.