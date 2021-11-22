Ціни на газ можуть зрости з 1 грудня: "Нафтогаз" попередив 500 тисяч домогосподарств

Як зазначається в повідомленні, побутові споживачі природного газу, яких обслуговує ПОН, повинні обрати та підключитися до ринкового постачальника до 1 грудня 2021 року. Усі клієнти ПОН протягом 60 днів мають змінити газову компанію та укласти з нею договір.

"Наголошуємо, що ГК "Нафтогаз України" не встановлює ціну для клієнтів ПОН, вона розраховується щомісячно за спеціальною формулою, розробленою в межах Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні ГК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує майже 500 тис. домогосподарств у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Луганській та Тернопільській областях.