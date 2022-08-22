ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на газ в Європі піднялися до максимуму з березня

Новость на русском →
Україна, Понеділок 22 серпня 2022 10:13
Ціни на газ в Європі піднялися до максимуму з березня Фото: ціни на газ Європі перевищили 2 800 доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в Європі зросли до максимуму з березня 2022 року. Ціна вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 2 800 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Вартість газу 22 серпня зросла на 13% і досягла 2865 доларів за 1 тис.кубометрів.

Раніше російський "Газпром" заявив, що транспортування газу по газопроводу "Північний потік" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни. Після цього вартість газу на біржах в Європі 19 серпня перевищила 2700 доларів.

Нагадаємо, в липні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі TTF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна в 2022 році складе 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів (у січні НБУ прогнозував 856 доларів).

Згідно з прогнозом, ціни на газ в 2023 році складуть 1283,5 доларів, в 2024 році - 1007,3 доларів.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ
NEWS
Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні
Мінус 200 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати Росії в Україні
DAILY
Що відбувається в опозиції і хто може скласти конкуренцію владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в опозиції і хто може скласти конкуренцію владі