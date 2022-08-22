Ціни на газ в Європі піднялися до максимуму з березня

Ціни на газ в Європі зросли до максимуму з березня 2022 року. Ціна вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 2 800 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE .

Вартість газу 22 серпня зросла на 13% і досягла 2865 доларів за 1 тис.кубометрів.

Раніше російський "Газпром" заявив, що транспортування газу по газопроводу "Північний потік" буде припинено з 31 серпня по 2 вересня для ремонту єдиної робочої турбіни. Після цього вартість газу на біржах в Європі 19 серпня перевищила 2700 доларів.

Нагадаємо, в липні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі TTF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна в 2022 році складе 1314,5 доларів за 1 тисячу кубометрів (у січні НБУ прогнозував 856 доларів).

Згідно з прогнозом, ціни на газ в 2023 році складуть 1283,5 доларів, в 2024 році - 1007,3 доларів.