Ціни на газ у серпні: постачальники оприлюднили тарифи для населення

Так, з 10 газопостачальних компаній, які показали свої тарифи, найдешевша ціна у постачальників "Еру Людям" та "Енерджі Трейд Груп" - 7,7 гривні та 7,799 гривень за кубічний метр.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила вартість на рівні 7,96 гривень.

Компанії "Волиньелектрозбут" та "Закарпаття Енергозбут" зафіксували ціну на рівні 7,98 гривень. Майже таку саму ціну пропонує "Полтавагаз збут" - 7,99 гривень. Тарифи решти постачальників коливаються у межах 8,2 - 9,99 гривень за кубометр.

Деякі з компаній пропонують своїм новим клієнтам місячні, а не річні тарифи. Тому ціни значно вищі. Проте варто зазначити, що зараз майже 98% побутових споживачів є клієнтами "Нафтогаз України".