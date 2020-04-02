Ціни на електрику для промисловості не зросли, а повернулися до рівня 2018 року, - ВЕА

Нещодавні заяви щодо безпрецедентного зростання вартості електроенергії для промисловості є маніпуляцією, ціни на струм навпаки повернулись до рівня 2018 року. Про це йдеться в заяві Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї щодо публікації на сайті компанії "Інтерпайп" новини стосовно зростання цін на електроенергію за останній тиждень березня.

"Першою й основною маніпуляцією є вибраний період порівняння - попередній тиждень і 35% виглядають дійсно загрозливо. При більш детальному розгляді виявиться, що до початку введення роздрібного ринку електроенергії з 1-го січня 2019 року ціни для споживачів першого класу Дніпропетровської області у грудні 2018 року складали 1,64 гривні за кіловат годину. Тобто ціна на електрику тільки в кінці березня 2020 для заводів Інтерпайп досягла рівня 2018 року, а до цього була суттєво нижче", - зазначили у ВЕА.

На їх думку, за таких умов заява "Інтерпайпу" щодо "безпрецедентного зростання" цін на струм є нічим іншим, як медіа тиском на уряд та інші органи влади. У ВЕА також зазначили, що таким же чином вибудувані та інші аргументи компанії, що по суті штовхають Уряд до нових неринкових впливів на конкурентний ринок електроенергії, який вже й так потерпає та руйнується від адміністративних дій, вчинених раніше.

"Фактично, Кабінет Міністрів та НКРЕКП закликають до лобіювання комерційних інтересів шляхом провідної державної енергогенеруючої компанії НАЕК "Енергоатом", - зазначається в заяві.

У ВЕА також нагадали, що раніше таким же чином і з такими ж аргументами феросплавні заводи у липні – серпні 2019 року зчинили безпрецедентний, але успішний судовий, моральний та медіа тиск на владу та НКРЕКП. Тиск, в результаті якого врешті решт домоглися преференцій у вигляді перекладання витрат з НЕК "Укренерго" на "Гарантованого покупця", та відповідно на "Енергоатом". Як наслідок "Енергоатом" мимоволі став дотувати великі приватні підприємства підключені до мереж НЕК "Укренерго", рівно як всі інші види генерації.

Зважаючи на це, ВЕА закликала Уряд, НКРЕКП та інші державні інституції утриматись від ситуативних та непрогнозованих дій.

Нагадаємо, раніше пресслужба компанії "Інтерпайп" розповсюдила заяву, що в останній тиждень березня в Україні зафіксоване різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Зокрема, за їх словами тариф зріс з 1,3 грн за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 грн за кВт-годину, або на 35% стосовно лютого.