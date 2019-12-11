Ціни на е/е на ринку знизились через демпінг російських імпортерів, - Кучеренко

Зниження цін на ринку електроенергії спровоковано демпінгом російських імпортерів струму, які таким чином витісняють українські енергопідприємства з ринку. Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяви голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса про зниження ціни струму.

"Все змішалося в голові у пана Андрія - образа на Ляшка, "рехформа" енергоринку, черговий обман президента із "забороною" російського імпорту і бажання виправдати високу довіру однієї дуже впливової людини. Мова не про Ляшка - дозволю собі поставити прості та риторичні питання "генеральному директору" енергоринку Андрію Герусу: Так цей графік свідчить, як спрацював ринок, чи ваша могутня сила волі?! Якщо ринок - чому ви намагалися його зупинити влітку?! Якщо сила волі - то який це ринок?! Це реальна ринкова ціна, чи наслідок демпінгу імпорту та ручного регулювання?! Це добре для українського виробника е/е чи погано?! Чому це пониження не відображається на тарифах водоканалів, електротранспорту та на утримання будинків?! Як на цьому "ринку" виживає Центренерго і хто його дотує?! Чи не за спротив цьому "ринку" оперативно звільнили Недашковського?!", - написав Кучеренко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса". За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ виріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу. Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.