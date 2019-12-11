ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на е/е на ринку знизились через демпінг російських імпортерів, - Кучеренко

Новини » Енергетика     11.12.2019 - 13:54
Ціни на е/е на ринку знизились через демпінг російських імпортерів, - Кучеренко
Фото: Олексій Кучеренко (dsnews.ua)

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса"

Зниження цін на ринку електроенергії спровоковано демпінгом російських імпортерів струму, які таким чином витісняють українські енергопідприємства з ринку. Про це написав народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяви голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса про зниження ціни струму.

"Все змішалося в голові у пана Андрія - образа на Ляшка, "рехформа" енергоринку, черговий обман президента із "забороною" російського імпорту і бажання виправдати високу довіру однієї дуже впливової людини. Мова не про Ляшка - дозволю собі поставити прості та риторичні питання "генеральному директору" енергоринку Андрію Герусу: Так цей графік свідчить, як спрацював ринок, чи ваша могутня сила волі?! Якщо ринок - чому ви намагалися його зупинити влітку?! Якщо сила волі - то який це ринок?! Це реальна ринкова ціна, чи наслідок демпінгу імпорту та ручного регулювання?! Це добре для українського виробника е/е чи погано?! Чому це пониження не відображається на тарифах водоканалів, електротранспорту та на утримання будинків?! Як на цьому "ринку" виживає Центренерго і хто його дотує?! Чи не за спротив цьому "ринку" оперативно звільнили Недашковського?!", - написав Кучеренко.

Ціни на е/е на ринку знизились через демпінг російських імпортерів, - Кучеренко

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня завдяки "поправці Геруса". За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ виріс майже в два рази, в листопаді він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу. Обсяг російської електроенергії, який постачається на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств.

В комітеті енергетики виключили ймовірність дефіциту електроенергії цієї зими  Рада схвалила регулювання цін на оптовому ринку електричної енергії
Новини України Олексій КучеренкоЕлектроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся