Зростання цін на бензин зупинилося, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 16 червня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз дешевшає.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,36 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,30 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 27,71 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,60 гривень за літр (-0,02 гривень).

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з постановою, НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Крім того, Кабінет міністрів вніс зміни в методику визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо. Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.