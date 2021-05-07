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Бензин на АЗС на початку травня дорожчає: ціна А-95 перевищила 29 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 12:58
Бензин на АЗС на початку травня дорожчає: ціна А-95 перевищила 29 гривень Фото: ціни на бензин на АЗС продовжують зростати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 7 травня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,05 гривень за літр (+0,06 гривень), на бензин А-95 - 29,05 гривень за літр (+0,07 гривень), на дизельне паливо - 28,28 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 15,77 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин на АЗС на початку травня дорожчає: ціна А-95 перевищила 29 гривень

Як повідомляло РБК-Україна, зростання цін на бензин відновився на початку травня. Зокрема, відразу після вихідних, вартість палива зросла на 20 копійок. Потім зростання цін продовжилося. У підсумку ціна бензину А-95 піднялася на 40 копійок за літр.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.

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