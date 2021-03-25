RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ціни на бензин в Україні припинили зростання після різкого стрибка

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 25 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем виросли незначно. Автогаз не змінився в ціні.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,03 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,04 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,26 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,82 гривень за літр (+0,00 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 19 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем значно зросли. Бензин А-95 подорожчав на 44 копійки.

Зростання цін продовжилося на початку поточного тижня, проте ціни підвищувалися не настільки значно. Зокрема, 24 березня бензин А-95 подорожчав всього на 1 копійку.

Зазначимо, ціни на нафту у четвер, 25 березня, впали більш ніж на 1%, оскільки нові обмеження через коронавірус відродили побоювання з приводу попиту на нафтопродукти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України бензинцены на бензин
Читайте також
Ціни на бензин в Україні уповільнили зростання
Ціни на бензин продовжують рости: скільки коштує паливо на АЗС
Прогноз погоди