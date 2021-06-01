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Ціни на бензин стабільні на початку червня: скільки коштує паливо на АЗС

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 1 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз також стабільний.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,17 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,93 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,35 гривень за літр (0,01 гривень), на автогаз - 15,71 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Відзначимо, ціни на нафту зросли у вівторок, 1 червня, а ціна на нафту марки Brent досягла 71 долара і торгується на найвищому рівні з березня.

Нагадаємо, Білорусь може припинити постачання бензину А-95 в Україну з червня. Однак, як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, можливе припинення постачання бензину А-95 з Білорусі може призвести лише до короткочасної турбулентності на ринку. Але Україна здатна замісити імпорт, а також наростити випуск на власних заводах.

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