Ціни на бензин стабільні, автогаз продовжує дорожчати

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 13 серпня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 1 копійки.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,28 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,47 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 17,42 гривень за літр (+0,01 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку на 11 серпня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,67 гривень за літр, дизельного палива - 28,64 гривень за літр.

Нагадаємо, за даними Держстату, у липні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 22,5% до 29,2 гривень за літр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельне паливо - на 18,0% до 28,4 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 25,3% до 15,9 гривень за літр.