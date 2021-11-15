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Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів на 75%

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Україна, Понеділок 15 листопада 2021 13:05
Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів на 75% Фото: імпорт палива в Україну зріс на 75% (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

Імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-жовтень 2021 року зріс на 75% до 11,120 млрд доларів. Негативне сальдо по цій позиції досягло 10,471 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики України.

За даними Державної митної служби, експорт продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції за січень-жовтень 2021 року склав 20,888 млрд доларів, що на 19% більше в порівнянні з минулим роком. Позитивне сальдо - 6,080 млрд доларів.

Крім того, експорт металів і виробів з них виріс на 75% до 13,174 млрд доларів. Позитивне сальдо склало 9,699 млрд доларів.

Україна збільшила імпорт паливно-енергетичних товарів на 75%

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2022 році очікується корекція світових цін на нафту, а разом з нею - і уповільнення темпів зростання паливної складової інфляції.

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