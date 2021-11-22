Ціни на бензин стабільні, автогаз і дизпаливо дорожчають

Роздрібні ціни на бензин в Україні 22 листопада 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,87 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,77 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,56 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 19,00 гривень за літр (+0,11 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 12 листопада.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 22 копійки з 28,40 гривень до 28,18 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 35 копійок з 24,90 гривень до 24,55 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,18 гривень за літр, дизельного палива - 31,55 гривень за літр.