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Ціни на бензин стабільні, автогаз і дизпаливо дорожчають на АЗС

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 18 листопада 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо і автогаз подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,86 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,76 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,53 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 18,85 гривень за літр (+0,04 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, зростання цін на енергоносії в 2021 році призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну за січень-жовтень 2021 року зріс на 75% до 11,120 млрд доларів. Негативне сальдо по цій позиції досягло 10,471 млрд доларів.

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Ціни на бензин