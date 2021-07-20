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Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз подорожчав ще на 30 копійок

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 13:25
Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз подорожчав ще на 30 копійок Фото: автогаз подорожчав на 30 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 20 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подорожчав на 31 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,27 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,26 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,49 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 16,30 гривень за літр (+0,31 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз подорожчав ще на 30 копійок

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на автогаз почали зростати наприкінці минулого тижня. Зокрема, в 16 липня автогаз подрожал на 24 копійки, а 19 серпня ціни зросли ще на 28 копійок.

За даними Держстату, у червні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельне паливо - на 14,8% до 27,6 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 23,8% до 15,7 гривень за літр.

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