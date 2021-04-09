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Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дешевшає

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 13:21
Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дешевшає Фото: ціни на бензин припинили зниження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 9 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дешевшає

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,71 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 28,58 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,25 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,75 гривень за літр (-0,01 гривень).

Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дешевшає

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство економіки України не очікує суттєвих коливань цін на паливо. За даними міністерства, вартість стабілізувалася в останні тижні.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація України підписали Меморандум про конкуренцію на ринку нафтопродуктів і задоволенні потреб споживачів на період карантину. Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку

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