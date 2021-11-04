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Ціни на бензин продовжили зростання на АЗС: скільки коштує паливо

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 13:21
Ціни на бензин продовжили зростання на АЗС: скільки коштує паливо Фото: зростання цін на бензин на АЗС триває (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 4 листопада 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Дизпаливо подешевшало, автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин продовжили зростання на АЗС: скільки коштує паливо

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,88 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 31,84 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 30,61 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 18,40 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин продовжили зростання на АЗС: скільки коштує паливо

Нагадаємо, з травня 2021 року в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 2 листопада.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 20 копійок з 28,20 гривень до 28,40 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 17 копійок з 25,07 гривень до 24,90 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,40 гривень за літр, дизельного палива - 31,90 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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