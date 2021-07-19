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Ціни на бензин продовжили зростання, автогаз подорожчав ще на 30 копійок

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 15:14
Ціни на бензин продовжили зростання, автогаз подорожчав ще на 30 копійок Фото: ціни на бензин зросли на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 19 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 28 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,26 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,25 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,49 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 16,0 гривень за літр (+0,28 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин продовжили зростання, автогаз подорожчав ще на 30 копійок

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на автогаз почали зростати наприкінці минулого тижня. Зокрема, в 16 липня автогаз подорожчав на 24 копійки.

За даними Держстату, у червні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 19,1% до 28,4 гривень за літр, бензин А-95 на 17,3% до 29,3 грн, дизельне паливо - на 14,8% до 27,6 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 23,8% до 15,7 гривень за літр.

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