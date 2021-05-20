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Ціни на бензин припинили зростання на АЗС: скільки коштує паливо

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і в Україні 20 травня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,22 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,04 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 27,36 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,72 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо і обмежив максимальну ціну рівнем 30,22 гривень за літр для бензинів і 27,89 гривень за літр для дизельного палива.

Після цього, у понеділок, 17 травня, ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1-2 гривні. Так на WOG бензин подешевшав на 1,77 гривень, на ОККО - на 1,77 гривень, на Shell - на -0,86 гривень, на паралель - на -1,58 гривень, на KLO на 0,99 гривень, на SOCAR - на 2,06 гривень.

Крім того, до рішення уряду середні ціни на дизельне паливо були вище цінової стелі у 27,89 гривень. Мережі АЗС опустили ціни на 1-2 гривню, щоб відповідати новим вимогам.

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