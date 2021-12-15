Бензин і дизпаливо трохи подешевшають: нові максимальні ціни

Міністерство економіки України ще трохи знизило розрахункові ціни на бензин і дизельне паливо. Таким чином, ціни на АЗС найближчим часом теж знизяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину знижені на 10 копійок з 25,88 до 25,78 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 14 копійок з 23,27 гривень до 23,13 гривень за літр.

З урахуванням максимальних націнок роздрібна вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,78 гривень за літр, дизельного палива - 30,13 гривень за літр.