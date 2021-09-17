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Ціни на бензин і дизтполіво зростають: скільки коштує паливо на українських АЗС

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 13:50
Ціни на бензин і дизтполіво зростають: скільки коштує паливо на українських АЗС Фото: ціни на бензин йдуть вгору (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 17 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем знову зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,33 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 30,19 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,44 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 17,48 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і дизтполіво зростають: скільки коштує паливо на українських АЗС

Нагадаємо, з 15 травня в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 13 Вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,61 гривень за літр, дизельного палива - 29,32 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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