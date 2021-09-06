Ціни бензин і дизпаливо можуть зрости на 50 копійок: оприлюднена Нова максимальна вартість

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 вересня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 25,53 гривень до 25,94 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,11 гривень до 21,69 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 гривень за літр, дизельного палива-28,69 гривень за літр.