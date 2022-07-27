Ціни на бензин і дизель стабільні на українських АЗС, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 липня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав ще на 50 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,49 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 55,46 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 29,44 гривень за літр (-0,50 гривень).

Нагадаємо, директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозував, що, роздрібні ціни на паливо в Україні можуть залишитися стабільними, попри підвищення офіційного курсу долара до гривні на 25%.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на автогаз знижуються на АЗС в Україні. Це пов'язано зі збільшенням кількості пропозицій імпортного палива.