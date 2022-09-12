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Ціни на бензин і дизель стабільні, автогаз дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Понеділок 12 вересня 2022 15:37
Ціни на бензин і дизель стабільні, автогаз дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин стабільні на АЗС (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 12 вересня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,78 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 53,35 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 26,06 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни на бензин і дизель стабільні, автогаз дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, Верховна рада 30 серпня прийняла в першому читанні законопроект про поверненні акцизів на бензин, дизель та автогаз. Акцизи на бензин і дизель складуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2022 року подорожчання бензину і дизельного палива в Україні не очікується. Разом з тим зберігається потенціал для зниження цін на автомобільний газ.

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Ціни на бензин
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