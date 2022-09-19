Ціни на бензин та дизель та автогаз знижуються: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 19 вересня 2022 року, порівняно з попереднім торговим днем, трохи знизилися. Автогаз подешевшав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,50 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 53,25 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 26, 04 гривні за літр (-0,03 гривні).

Нагадаємо, Комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив проект закону про повернення акцизів на паливо до другого читання. Акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1000 літрів, на автогаз - 52 євро за 1000 літрів

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2022 року подорожчання бензину та дизельного палива в Україні не очікується. Водночас зберігається потенціал зниження цін на автомобільний газ.