Ціни на бензин на АЗС впали ще на 25 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 3 грудня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,09 гривень за літр (-0,23 гривень), на бензин А-95 - 30,86 гривень за літр (-0,23 гривень), на дизельне паливо - 30,10 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 19,07 гривень за літр (0,00 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 грудня.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,27 гривень з 27,15 гривень до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 56 копійок з 23,83 гривень до 23,27 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.