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Ціни на бензин на АЗС знижуються: скільки коштує паливо

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 14:18
Ціни на бензин на АЗС знижуються: скільки коштує паливо Фото: ціни на бензин на АЗС продовжують зростати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,76 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,64 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,24 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,79 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин на АЗС знижуються: скільки коштує паливо

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв у січні-березні 2021 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну зріс на 12% до 2,627 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.

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