Ціни на бензин і автогаз зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин в Україні 12 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Дизельне паливо подешевшало на 1 копійку, автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,20 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,13 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,41 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,40 гривень за літр (+0,01 гривень).

Нагадаємо, уряд України з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну визначена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з останніми розрахунками, які Мінекономіки оприлюднило 3 липня, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,55 гривень за літр.