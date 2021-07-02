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Ціни на бензин і автогаз продовжили зростання на АЗС

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 13:51
Ціни на бензин і автогаз продовжили зростання на АЗС Фото: ціни на бензин на АЗС різко зросли на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 2 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин і автогаз продовжили зростання на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,76 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 29,7 6 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (0,00 гривень), на автогаз - 15,37 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин і автогаз продовжили зростання на АЗС

Нагадаємо, з 15 травня в Україні було введено державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну визначена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Згідно з останніми розрахунками, які Мінекономіки оприлюднило 23 червня, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,84 гривень за літр, дизельного палива - 29,23 гривень за літр.

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