Ціни на АЗС пішли вниз через нові розрахунки: скільки коштує бензин

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 15 грудня 2021 року трохи опустилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Це пов'язано з публікацією нових граничних цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,47 гривень за літр (-0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне паливо - 29,44 гривень за літр (-0,07 гривень), на автогаз - 19,05 гривень за літр (+0,01 гривень).
Нагадаємо, раніше Міністерство економіки України ще трохи знизило розрахункові ціни на бензин і дизельне паливо.
З урахуванням максимальних націнок роздрібні ціни на бензин не можуть перевищувати 30,78 гривень за літр, на дизельне паливо - 30,13 гривень за літр.