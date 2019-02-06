ru
ua

Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися


Паливо подешевшало на заправках AMIC

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 6 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,49

28,39

29,39

28,99

11,39

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

11,28

AMIC

27,49 (-0,30)

28,49 (-0,30)

29,49 (-0,30)

28,49 (-0,30)

10,59 (-0,10)

БРСМ-Нафта

25,79

26,79

27,99

26,29 (-0,20)

10,99

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,20

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

11,49

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

11,29

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,69

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,40 (-0,15)

Авантаж 7

26,45

27,45

28,15

25,95

10,25

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,70

Mango

25,39

26,39

27,79

25,99

10,25 (-0,20)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

11,39 (-0,30)

Маркет

25,55

26,66

25,55

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

10,79

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,43 (-0,03)

28,49 (-0,03)

29,44 (-0,02)

28,40 (-0,05)

10,84 (-0,05)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в 2019 году должна заработать инспекция по парковке.

Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%
Читати всі новини