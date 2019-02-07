Ціни на АЗС у Києві майже не змінилися

Автомобільний газ подешевшав в середньому ще на 5 копійок

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 7 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, автомобильный газ немного подешевел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,49 28,39 29,39 28,99 11,39 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 11,28 AMIC 27,49 28,49 29,49 28,49 10,49 (-0,10) БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 26,29 10,79 (-0,20) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 10,20 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 11,49 ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 11,29 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,69 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 10,25 (-0,15) Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 25,95 10,05 (-0,20) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,70 Mango 25,39 26,39 27,79 25,99 10,15 (-0,10) SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 11,39 Маркет 25,55 26,66 ‒ 25,55 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 10,79 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,43 28,49 29,44 28,40 10,78 (-0,05)

Напомним, ранее сообщалось, что шведский автопроизводитель Volvo Cars отзывает 167 тыс. автомобилей по всему миру из-за неисправности электропривода двери багажника.