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Volvo відкликала майже 170 тис. автомобілів по всьому світу

Новини » Транспорт    06.02.2019 - 22:00
Volvo відкликала майже 170 тис. автомобілів по всьому світу
Ілюстративне фото (volvo.com)

Відгук торкнеться моделі XC60 2018-2019 років

Шведський автовиробник Volvo Cars відкликає 167 тис. автомобілів по всьому світу через можливу несправність електроприводу дверей багажника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, механізм, який призводить двері в рух, може відмовити в холодну погоду. Виробник допускає, що це може призвести до травм.

Відгук торкнеться моделі XC60 2018-2019 років. Для власників автомобілів всі роботи будуть проведені безкоштовно.

22 січня Volvo повідомило про відкликання понад 200 тис. машин через тріщини в бензопроводі. На російському ринку відгук торкнувся понад 2 тис. автомобілів.

Раніше РБК-Україна писало, що автовиробник Volvo відкликав у Швеції 37 тисяч автомобілів після виявлення дефектів в бензопроводі.

В 2016 році шведський автовиробник Volvo відкликав 50 тисяч автомобілів на 40 ринках із-за дефекту, який може призвести до нетривалого вимкнення двигуна.

У Швеції Volvo відкликав майже 40 тисяч автомобілів
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