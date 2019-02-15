Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Ціни в основному знизилися на автомобільний газ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 15 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, автомобильный газ продолжает дешеветь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 26,99 27,29 (-0,70) 28,99 (-0,40) 28,39 10,69 (-0,30) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 10,78 AMIC 27,49 28,49 29,49 27,79 (-0,70) 10,19 (-0,10) БРСМ-Нафта 25,79 26,79 27,99 25,99 10,39 (-0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 9,90 (-0,20) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 10,69 (-0,20) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 10,79 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 10,49 Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 26,95 27,95 29,55 27,95 9,95 Авантаж 7 25,95 26,95 27,65 25,95 9,75 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 10,20 Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 9,85 SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 10,89 Маркет 25,55 26,66 ‒ 25,55 Luxwen 26,19 (-0,20) 26,69 (-0,20) 28,29 (-0,20) 28,29 (-0,20) 10,29 (-0,10) Chipo 25,29 25,79 29,79 25,69 27,36 28,36 (-0,08) 29,37 (-0,04) 28,25 (-0,07) 10,35 (-0,07)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в авиационном университете. Пострадавших в результате инцидента не было.