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Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися


Бензин подешевшав на заправках однієї компанії

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 13 февраля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

26,99

27,99

29,39

28,39

10,99

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

10,78 (-0,20)

AMIC

27,49

28,49

29,49

28,49

10,39

БРСМ-Нафта

25,79

26,79

27,99

25,99

10,69

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

10,10

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

10,89

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

10,79 (-0,20)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

10,49

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

10,25

Авантаж 7

25,95 (-0,50)

26,95 (-0,50)

27,65 (-0,50)

25,95 (-0,95)

9,85 (-0,14)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

10,50

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49 (-0,50)

9,85

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

11,09

Маркет

25,55

26,66

25,55

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

10,39

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,36 (-0,02)

28,44 (-0,02)

29,41 (-0,03)

28,31 (+0,02)

10,50 (-0,04)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня ограничат движение на двух мостах.

 

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