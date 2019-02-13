У Києві сьогодні обмежать рух на двох мостах

Рух буде частково обмежено на Північному та Південному мостах
У Києві завтра 13 лютого обмежать рух транспорту на Північному та Південному мостах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор" у Facebook.
Як зазначаэться, у зв’язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття 13 лютого буде частково обмежено рух транспорту:
Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, у Києві сьогодні, 13 лютого, синоптики прогнозують вночі та вранці невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледицю.
РБК-Україна писало, що у Києві у зв’язку із першочерговим ремонтом на мосту ім. Патона частково обмежено рух транспорту з 12 до 24 лютого.