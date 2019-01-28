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Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Ціни на паливо знизилися в середньому на 3-4 копійки

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 28 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,49 (-0,20)

28,39 (-0,20)

29,39

28,99 (-0,30)

11,65

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

12,18

AMIC

27,79

28,79

29,79

28,79

10,99 (-0,20)

БРСМ-Нафта

25,79

26,79

27,99

26,59

11,39

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

11,10

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

12,29

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

12,19

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

11,49

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

26,95

27,95

29,55

27,95

11,15

Авантаж 7

26,45

27,45

28,15

25,95

10,55 (-0,10)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,20

Mango

25,39 (-0,50)

26,39 (-0,50)

27,79 (-0,50)

25,99 (-0,60)

10,65 (-0,30)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

12,29

Маркет

26,26

27,27

26,26

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

11,29

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,99

  
 

27,47 (-0,03)

28,53 (-0,03)

29,46 (-0,03)

28,49 (-0,04)

11,46 (-0,04)

 

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на 8 марта назначила семь дополнительных, а также увеличила частоту некоторых поездов.

 

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