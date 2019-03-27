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Ціни на автогаз пробили психологічну відмітку


Середня ціна на автогаз перевищила 12 гривень

Роздрібні ціни на автомобільний газ сьогодні, 27 березня, перевищили 12 гривень, ціни на бензин і дизельне паливо не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,19

28,19

29,09

28,09

12,54 (+0,15)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

12,68 (+0,20)

AMIC

27,49

28,49

29,49

27,79

12,09 (+0,20)

БРСМ-Нафта

25,19

26,19

27,79

25,99

12,19 (+0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

12,40 (+0,30)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

11,89

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

12,79 (+0,20)

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,49

12,19 (+0,20)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

27,15

28,15

29,75

28,15

11,99 (+0,24)

Авантаж 7

25,95

26,95

27,65

25,95

11,75 (+0,40)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,40

Mango

25,39

26,39

27,79

25,49

11,45 (+0,10)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

12,49

Маркет

25,25

26,26

24,99

  

Luxwen

26,19

26,69

28,29

28,29

12,09 (+0,30)

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,69

  
 

27,34

28,41

29,38

28,23

12,14 (+0,17)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 31 березня змінять розклад руху поїздів міської електрички.

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