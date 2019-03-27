Ціни на автогаз пробили психологічну відмітку

Середня ціна на автогаз перевищила 12 гривень
Роздрібні ціни на автомобільний газ сьогодні, 27 березня, перевищили 12 гривень, ціни на бензин і дизельне паливо не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,19
|
28,19
|
29,09
|
28,09
|
12,54 (+0,15)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,68 (+0,20)
|
AMIC
|
27,49
|
28,49
|
29,49
|
27,79
|
12,09 (+0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
25,19
|
26,19
|
27,79
|
25,99
|
12,19 (+0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
12,40 (+0,30)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
11,89
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,79 (+0,20)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
12,19 (+0,20)
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,15
|
28,15
|
29,75
|
28,15
|
11,99 (+0,24)
|
Авантаж 7
|
25,95
|
26,95
|
27,65
|
25,95
|
11,75 (+0,40)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,40
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
11,45 (+0,10)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
12,49
|
Маркет
|
25,25
|
26,26
|
‒
|
24,99
|
Luxwen
|
26,19
|
26,69
|
28,29
|
28,29
|
12,09 (+0,30)
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,69
|
27,34
|
28,41
|
29,38
|
28,23
|
12,14 (+0,17)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 31 березня змінять розклад руху поїздів міської електрички.