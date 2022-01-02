ru ua
Нд, 02 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Центри вакцинації закриті. Коли почнуть робити щеплення

Новость на русском →
Київ, Неділя 02 січня 2022 08:00
Центри вакцинації закриті. Коли почнуть робити щеплення Фото: в Україні перестали працювати центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні перестали працювати центри вакцинації від коронавірусу. Вони відновлять роботу завтра.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У МОЗ зазначили, що центри вакцинації не працююватимуть 1 та 2 січня 2022 року. В цей час вся країна святкує Новий рік.

Втім, робота центрів вакцинації відновиться 3 січня.

Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 29 грудня 2021 року - 4 січня 2022 року", - йдеться у прогнозі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
NEWS
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
У перший день 2022 року в Україні заразились коронавірусом майже дві тисячі людей: статистика
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році