Центри вакцинації закриті. Коли почнуть робити щеплення

В Україні перестали працювати центри вакцинації від коронавірусу. Вони відновлять роботу завтра.

У МОЗ зазначили, що центри вакцинації не працююватимуть 1 та 2 січня 2022 року. В цей час вся країна святкує Новий рік.

Втім, робота центрів вакцинації відновиться 3 січня.

Вчені спрогнозували розвиток COVID на початку 2022

Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22-28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 29 грудня 2021 року - 4 січня 2022 року", - йдеться у прогнозі.