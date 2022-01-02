ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Центры вакцинации закрыты. Когда начнут делать прививки

Новина українською →
Киев, Воскресенье 02 января 2022 08:00
Центры вакцинации закрыты. Когда начнут делать прививки Фото: в Украине перестали работать центры вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине перестали работать центры вакцинации от коронавируса. Они возобновят работу завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Минздраве отметили, что центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. В это время вся страна празднует Новый год.

Впрочем, работа центров вакцинации возобновится 3 января.

Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) в течение недели 22-28 декабря 2021 года и 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - в течение недели 29 декабря 2021 года - 4 января 2022 года", - говорится в прогнозе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
NEWS
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году